Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,81504,8160Avro5,65205,6530Sterlin6,43006,4590 ANKARA ABD Doları4,80004,8500Avro5,64005,7400Sterlin6,39306,5810
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