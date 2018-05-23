Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 4,6340 4,6350 4,8380 4,8390 Avro 4,4590 5,4600 5,6640 5,6650 Sterlin 6,2160 6,2470 6,4530 6,4850 İsviçre Frangı 4,6520 4,6750 4,8670 4,8920 ANKARA ABD Doları 4,6150 4,6500 4,8100 4,8800 Avro 5,4350 5,4800 5,6300 5,7100 Sterlin 6,1810 6,2880 6,3550 6,5190
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