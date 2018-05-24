Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları4,69604,6970Avro5,51905,5200Sterlin6,25906,2920ANKARA ABD Doları4,66004,7400Avro5,45005,5400Sterlin6,16206,3250

