Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları4,69604,6970Avro5,51905,5200Sterlin6,25906,2920ANKARA ABD Doları4,66004,7400Avro5,45005,5400Sterlin6,16206,3250
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