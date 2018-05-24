Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,69004,6910Avro5,51305,5140Sterlin6,28406,3160 ANKARA ABD Doları4,67504,7450Avro5,48505,5650Sterlin6,20806,3720

