Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 4,8380 4,8390 4,7570 4,7580 Avro 5,6640 5,6650 5,5860 5,5870 Sterlin 6,4530 6,4850 6,3610 6,3930 İsviçre Frangı 4,8670 4,8920 4,8000 4,8240 ANKARA ABD Doları 4,8100 4,8800 4,7350 4,7950 Avro 5,6300 5,7100 5,5450 5,6150 Sterlin 6,3550 6,5190 6,2980 6,4620

