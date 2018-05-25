Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 4,7760 4,7805 Avro 5,5910 5,5960 Sterlin 6,3840 6,3890 ANKARA ABD Doları 4,7650 4,8150 Avro 5,7550 5,6350 Sterlin 6,3500 6,4750
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