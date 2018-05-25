FİNANS

Döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2018 13:03 | Son Güncelleme

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,72504,7260Avro5,54005,5410Sterlin6,29106,3230 ANKARA ABD Doları4,68004,7400Avro5,48005,5500Sterlin6,22006,3600

PARTNERRamazan'da cinsel ilişki nasıl yaşanmalı iftardan sonra sakın...Ramazan'da cinsel ilişki nasıl yaşanmalı iftardan sonra sakın...
Hepsiburada Hepsiburada "müşteri memnuniyetini en iyi yöneten marka" seçildi
Pegasus’un Suudi şehri Dammam'a seferleri başlıyorPegasus’un Suudi şehri Dammam'a seferleri başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avro dolar döviz kurları

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

SGK'dan bayram ikramiyesi açıklaması

SGK'dan bayram ikramiyesi açıklaması

Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

Dikkat! 15 gün içinde içinde bildirilmezse 250 bin TL cezası var

Dikkat! 15 gün içinde içinde bildirilmezse 250 bin TL cezası var

Merkez Bankası'ndan yeni karar

Merkez Bankası'ndan yeni karar

Şimşek'ten döviz fiyatlarındaki yükselişle ilgili açıklama

Şimşek'ten döviz fiyatlarındaki yükselişle ilgili açıklama

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hepsiburada "müşteri memnuniyetini en iyi yöneten marka" seçildi

Hepsiburada "müşteri memnuniyetini en iyi yöneten marka" seçildi

Pegasus’un Suudi şehri Dammam'a seferleri başlıyor

Pegasus’un Suudi şehri Dammam'a seferleri başlıyor

Trabzon’da 3 milyon turist hedefi

Trabzon’da 3 milyon turist hedefi

MediaMarkt 67. mağazasını İzmir'de açıyor

MediaMarkt 67. mağazasını İzmir'de açıyor

“En iyi Müşteri Deneyimi” ödülü Teknosa'nın

“En iyi Müşteri Deneyimi” ödülü Teknosa'nın

Prof. Dr. Apak: Büyük ölçüde risk oluşturacak bir durum değil 

Prof. Dr. Apak: Büyük ölçüde risk oluşturacak bir durum değil 

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.