Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,72504,7260Avro5,54005,5410Sterlin6,29106,3230 ANKARA ABD Doları4,68004,7400Avro5,48005,5500Sterlin6,22006,3600
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