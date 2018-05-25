Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 4,7570 4,7580 4,7200 4,7210 Avro 5,5860 5,5870 5,4990 5,5000 Sterlin 6,3610 6,3930 6,2690 6,3000 İsviçre Frangı 4,8000 4,8240 4,7550 4,7790 ANKARA ABD Doları 4,7350 4,7950 4,7000 4,7500 Avro 5,5450 5,6150 5,4700 5,5300 Sterlin 6,2980 6,4620 6,2180 6,3420
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