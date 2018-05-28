Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 4,7200 4,7210 4,5920 4,5930 Avro 5,4990 5,5000 5,3400 5,3410 Sterlin 6,2690 6,3000 6,0950 6,1260 İsviçre Frangı 4,7550 4,7790 4,6060 4,6290 ANKARA ABD Doları 4,7000 4,7500 4,5750 4,6150 Avro 5,4700 5,5300 5,3100 5,3600 Sterlin 6,2180 6,3420 6,0290 6,1450

