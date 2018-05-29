Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları4,57604,5770Avro5,31205,3130Sterlin6,07706,1070ANKARA ABD Doları4,55004,5900Avro5,28505,3350Sterlin6,01006,1380

