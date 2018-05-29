Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,59104,5920Avro5,30305,3040Sterlin6,06206,0930 ANKARA ABD Doları4,56704,6070Avro5,27005,3200Sterlin6,01006,1270

