Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,59104,5920Avro5,30305,3040Sterlin6,06206,0930 ANKARA ABD Doları4,56704,6070Avro5,27005,3200Sterlin6,01006,1270
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