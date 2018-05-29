FİNANS

Döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2018 17:06 | Son Güncelleme

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 4,5920 4,5930 4,5780 4,5790 Avro 5,3400 5,3410 5,3040 5,3050 Sterlin 6,0950 6,1260 6,0630 6,0930 İsviçre Frangı 4,6060 4,6290 4,5950 4,6180 ANKARA ABD Doları 4,5750 4,6150 4,5570 4,5970 Avro 5,3100 5,3600 5,2700 5,3200 Sterlin 6,0290 6,1450 6,0220 6,1500

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