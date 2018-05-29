Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 4,5920 4,5930 4,5780 4,5790 Avro 5,3400 5,3410 5,3040 5,3050 Sterlin 6,0950 6,1260 6,0630 6,0930 İsviçre Frangı 4,6060 4,6290 4,5950 4,6180 ANKARA ABD Doları 4,5750 4,6150 4,5570 4,5970 Avro 5,3100 5,3600 5,2700 5,3200 Sterlin 6,0290 6,1450 6,0220 6,1500
Günde 4 bin 500 pasaport randevusu verilebilecek
Altının gramı ne kadar oldu? İşte gram altında son durum
Dolar güne nasıl başladı? 29 Mayıs Salı dolar kuru, dolarda son durum ne?
Dolar güne nasıl başladı? 28 Mayıs Pazartesi dolar kuru, dolarda son durum ne?
Okuyucu Yorumları 0 yorum