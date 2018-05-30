Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 4,5780 4,5790 4,5020 4,5030 Avro 5,3040 5,3050 5,2310 5,2320 Sterlin 6,0630 6,0930 5,9680 5,9980 İsviçre Frangı 4,5950 4,6180 4,5410 4,5630 ANKARA ABD Doları 4,5570 4,5970 4,4850 4,5250 Avro 5,2700 5,3200 5,2000 5,2500 Sterlin 6,0220 6,1500 5,9250 6,0340

