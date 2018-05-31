Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,48004,4810Avro5,25505,2560Sterlin5,95405,9840 ANKARA ABD Doları4,45204,4870Avro5,21205,2570Sterlin5,90306,0190
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