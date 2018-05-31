Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 4,5020 4,5030 4,5200 4,5210 Avro 5,2310 5,2320 5,2770 5,2780 Sterlin 5,9680 5,9980 5,9960 6,0260 İsviçre Frangı 4,5410 4,5630 4,5740 4,5970 ANKARA ABD Doları 4,4850 4,5250 4,4950 4,5350 Avro 5,2000 5,2500 5,2400 5,2900 Sterlin 5,9250 6,0340 5,9470 6,0690

