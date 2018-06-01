döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış SatışABD Doları 4,52004,52104,58104,5830Avro 5,27705,27805,34505,3500Sterlin 5,99606,02606,09106,1220İsviçre Frangı 4,57404,59704,61504,6390ANKARA ABD Doları 4,49504,53504,56504,6100Avro 5,24005,29005,32505,3800Sterlin 5,94706,06906,04706,1640
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