Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 4,5810 4,5830 4,5860 4,5870 Avro 5,3450 5,3500 5,3760 5,3770 Sterlin 6,0910 6,1220 6,1120 6,1430 İsviçre Frangı 4,6150 4,6390 4,6450 4,6680 ANKARA ABD Doları 4,5650 4,6100 4,5770 4,6120 Avro 5,3250 5,3800 5,3600 5,4050 Sterlin 6,0470 6,1640 6,0760 6,1870
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