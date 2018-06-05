Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları4,60504,6060Avro5,38705,3880Sterlin6,12106,1520ANKARA ABD Doları4,58004,6100Avro5,35205,3920Sterlin6,05006,1670
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