Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,61804,6190Avro5,40905,4100Sterlin6,15606,1870 ANKARA ABD Doları4,60004,6350Avro5,38205,4220Sterlin6,10906,2320
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