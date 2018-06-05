Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 4,5860 4,5870 4,6110 4,6120 Avro 5,3760 5,3770 5,3800 5,3810 Sterlin 6,1120 6,1430 6,1360 6,1670 İsviçre Frangı 4,6450 4,6680 4,6410 4,6740 ANKARA ABD Doları 4,5770 4,6120 4,6000 4,6300 Avro 5,3600 5,4050 5,3600 5,4000 Sterlin 6,0760 6,1870 6,1030 6,2090
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