Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları4,60504,6060Avro5,40705,4080Sterlin6,16606,1950ANKARA ABD Doları4,58504,6150Avro5,37505,4100Sterlin6,11006,2160

