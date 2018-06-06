Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları4,60504,6060Avro5,40705,4080Sterlin6,16606,1950ANKARA ABD Doları4,58504,6150Avro5,37505,4100Sterlin6,11006,2160
Dolar ne kadar oldu? (6 Haziran 2018 dolarda son durum)
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi Zonguldak'ta verdi! Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 1000 kişi alıncak!
Üretici isyanda! Kilosu 15 liradan 80 kuruşa düştü
Dolar ne kadar? Dolar kurunda son dakika gelişmesi (5 Haziran dolar fiyatı)
Okuyucu Yorumları 0 yorum