Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,62304,6240Avro5,43305,4340Sterlin6,18506,2160 ANKARA ABD Doları4,60504,6350Avro5,40805,4430Sterlin6,13706,2430

