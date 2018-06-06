Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,62304,6240Avro5,43305,4340Sterlin6,18506,2160 ANKARA ABD Doları4,60504,6350Avro5,40805,4430Sterlin6,13706,2430
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