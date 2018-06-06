FİNANS

Döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 06.06.2018 18:19 | Son Güncelleme

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 4,6110 4,6120 4,5660 4,5670 Avro 5,3800 5,3810 5,3820 5,3840 Sterlin 6,1360 6,1670 6,1220 6,1530 İsviçre Frangı 4,6410 4,6740 4,6300 4,6530 ANKARA ABD Doları 4,6000 4,6300 4,5570 4,5870 Avro 5,3600 5,4000 5,3670 5,4070 Sterlin 6,1030 6,2090 6,0880 6,1940

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Anahtar Kelimeler:
avro dolar döviz kurları

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