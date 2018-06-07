Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları4,57204,5730Avro5,40305,4040Sterlin6,12606,1561ANKARA ABD Doları4,55304,5830Avro5,37005,4100Sterlin6,06606,1830

