Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları4,57204,5730Avro5,40305,4040Sterlin6,12606,1561ANKARA ABD Doları4,55304,5830Avro5,37005,4100Sterlin6,06606,1830
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