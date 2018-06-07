Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 4,5660 4,5670 4,4930 4,4940 Avro 5,3820 5,3840 5,3130 5,3140 Sterlin 6,1220 6,1530 6,0020 6,0320 İsviçre Frangı 4,6300 4,6530 4,5680 4,5910 ANKARA ABD Doları 4,5570 4,5870 4,4750 4,5100 Avro 5,3670 5,4070 5,2800 5,3300 Sterlin 6,0880 6,1940 5,9580 6,0630
Tapu işlemlerinin noterlere devri yolda
Faiz kararı sonrası hükümetten ilk açıklama!
Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda!
Dolar TL yeni güne nasıl başladı? (7 Haziran 2018 dolar kuru)
Okuyucu Yorumları 0 yorum