Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 4,5660 4,5670 4,4930 4,4940 Avro 5,3820 5,3840 5,3130 5,3140 Sterlin 6,1220 6,1530 6,0020 6,0320 İsviçre Frangı 4,6300 4,6530 4,5680 4,5910 ANKARA ABD Doları 4,5570 4,5870 4,4750 4,5100 Avro 5,3670 5,4070 5,2800 5,3300 Sterlin 6,0880 6,1940 5,9580 6,0630

