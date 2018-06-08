Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 4,4930 4,4940 4,4900 4,4910 Avro 5,3130 5,3140 5,2820 5,2830 Sterlin 6,0020 6,0320 5,9980 6,0280 İsviçre Frangı 4,5680 4,5910 4,5420 4,5650 ANKARA ABD Doları 4,4750 4,5100 4,4800 4,5150 Avro 5,2800 5,3300 5,2600 5,3000 Sterlin 5,9580 6,0630 5,9700 6,0750

