döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları4,47804,4800Avro5,29005,2920Sterlin6,00206,0330ANKARA ABD Doları4,46504,4950Avro5,27005,3100Sterlin5,95506,0580
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