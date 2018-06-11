döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları4,47804,4800Avro5,29005,2920Sterlin6,00206,0330ANKARA ABD Doları4,46504,4950Avro5,27005,3100Sterlin5,95506,0580

