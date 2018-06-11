Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,53004,5310Avro5,34105,3420Sterlin6,04506,0760 ANKARA ABD Doları4,51404,5440Avro5,31505,3550Sterlin5,98606,1090
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