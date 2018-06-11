FİNANS

Döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2018 17:19 | Son Güncelleme

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 4,4900 4,4910 4,5080 4,5090 Avro 5,2820 5,2830 5,3220 5,3230 Sterlin 5,9980 6,0280 6,0230 6,0540 İsviçre Frangı 4,5420 4,5650 4,5680 4,5900 ANKARA ABD Doları 4,4800 4,5150 4,4960 4,5260 Avro 5,2600 5,3000 5,3000 5,3400 Sterlin 5,9700 6,0750 5,9750 6,0800

PARTNERInstagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!Instagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!
'Büyümenin sanayi üretimi kaynaklı gerçekleşmesi sevindirici''Büyümenin sanayi üretimi kaynaklı gerçekleşmesi sevindirici'
BİSAM: Açlık sınırı günlük 56.21, aylık 1,686 lira olduBİSAM: Açlık sınırı günlük 56.21, aylık 1,686 lira oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avro dolar döviz kurları

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a: Paylaşırsan adaylıktan çekileceğim

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a: Paylaşırsan adaylıktan çekileceğim

Başbakan Yıldırım, Sabuncubeli Tünelleri'ni bugün açıyor

Başbakan Yıldırım, Sabuncubeli Tünelleri'ni bugün açıyor

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Çeyrek altın ne kadar? Gram altında son durum 11.06.2018

Çeyrek altın ne kadar? Gram altında son durum 11.06.2018

İşte bu yılın en çok satan telefonları!

İşte bu yılın en çok satan telefonları!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Büyümenin sanayi üretimi kaynaklı gerçekleşmesi sevindirici'

'Büyümenin sanayi üretimi kaynaklı gerçekleşmesi sevindirici'

BİSAM: Açlık sınırı günlük 56.21, aylık 1,686 lira oldu

BİSAM: Açlık sınırı günlük 56.21, aylık 1,686 lira oldu

Bakan Elvan: Türkiye ekonomisi, güçlü adımlarla yoluna devam ediyor

Bakan Elvan: Türkiye ekonomisi, güçlü adımlarla yoluna devam ediyor

Prof. Dr. Emre Alkin: Türkiye’nin büyüme sorunu yok, katma değer sorunu var

Prof. Dr. Emre Alkin: Türkiye’nin büyüme sorunu yok, katma değer sorunu var

IGC 2018/19 dünya soya üretim öngörüsünü yükseltti

IGC 2018/19 dünya soya üretim öngörüsünü yükseltti

Konutder Başkanı Elmas: Büyümeye aynı hızla devam

Konutder Başkanı Elmas: Büyümeye aynı hızla devam

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.