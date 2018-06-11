Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 4,4900 4,4910 4,5080 4,5090 Avro 5,2820 5,2830 5,3220 5,3230 Sterlin 5,9980 6,0280 6,0230 6,0540 İsviçre Frangı 4,5420 4,5650 4,5680 4,5900 ANKARA ABD Doları 4,4800 4,5150 4,4960 4,5260 Avro 5,2600 5,3000 5,3000 5,3400 Sterlin 5,9700 6,0750 5,9750 6,0800
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