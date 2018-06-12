Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,55304,5540Avro5,36805,3690Sterlin6,08806,1190 ANKARA ABD Doları4,53004,5700Avro5,33805,3880Sterlin6,03406,1450
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