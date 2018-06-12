Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 4,5080 4,5090 4,5500 4,5510 Avro 5,3220 5,3230 5,3670 5,3680 Sterlin 6,0230 6,0540 6,0700 6,1010 İsviçre Frangı 4,5680 4,5900 4,6150 4,6380 ANKARA ABD Doları 4,4960 4,5260 4,5400 4,5700 Avro 5,3000 5,3400 5,3400 5,3800 Sterlin 5,9750 6,0800 6,0280 6,1260
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