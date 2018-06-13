döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları4,61804,6200Avro5,42605,4280Sterlin6,15006,1820ANKARA ABD Doları4,60504,6450Avro5,40005,4500Sterlin6,10706,2240

