döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları4,61804,6200Avro5,42605,4280Sterlin6,15006,1820ANKARA ABD Doları4,60504,6450Avro5,40005,4500Sterlin6,10706,2240
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