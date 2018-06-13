Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 4,5500 4,5510 4,6440 4,6450 Avro 5,3670 5,3680 5,4780 5,4790 Sterlin 6,0700 6,1010 6,1780 6,2090 İsviçre Frangı 4,6150 4,6380 4,6950 4,7180 ANKARA ABD Doları 4,5400 4,5700 4,6250 4,6650 Avro 5,3400 5,3800 5,4350 5,4850 Sterlin 6,0280 6,1260 6,1460 6,2680

