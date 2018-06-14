Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 4,6440 4,6450 4,6260 4,6270 Avro 5,4780 5,4790 5,4720 5,4730 Sterlin 6,1780 6,2090 6,2010 6,2320 İsviçre Frangı 4,6950 4,7180 4,6940 4,7170 ANKARA ABD Doları 4,6250 4,6650 4,6050 4,6400 Avro 5,4350 5,4850 5,4300 5,4700 Sterlin 6,1460 6,2680 6,1250 6,2310

