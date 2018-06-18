Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, perşembe günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 4,6260 4,6270 4,7180 4,7190 Avro 5,4720 5,4730 5,4790 5,4800 Sterlin 6,2010 6,2320 6,2320 6,2630 İsviçre Frangı 4,6940 4,7170 4,7210 4,7510 ANKARA ABD Doları 4,6050 4,6400 4,7000 4,7300 Avro 5,4350 5,4750 5,4450 5,4850 Sterlin 6,1350 6,2350 6,1950 6,2950

