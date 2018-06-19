Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 4,7180 4,7190 4,7490 4,7500 Avro 5,4790 5,4800 5,4960 5,4970 Sterlin 6,2320 6,2630 6,2390 6,2710 İsviçre Frangı 4,7210 4,7510 4,7680 4,7920 ANKARA ABD Doları 4,7000 4,7300 4,7350 4,7650 Avro 5,4450 5,4850 5,4700 5,5100 Sterlin 6,1950 6,2950 6,1970 6,3030

