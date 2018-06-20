döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları4,75104,7530Avro5,50505,5070Sterlin6,24006,2710ANKARA ABD Doları4,73404,7640Avro5,47205,5120Sterlin6,18506,2970

