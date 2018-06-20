Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,76004,7610Avro5,50605,5070Sterlin6,24906,2810 ANKARA ABD Doları4,74204,7720Avro5,48005,5200Sterlin6,19706,3030
3. Havalimanı tarihi sefer öncesi havadan görüntülendi
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