Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 4,7490 4,7500 4,7410 4,7420 Avro 5,4960 5,4970 5,4900 5,4910 Sterlin 6,2390 6,2710 6,2370 6,2680 İsviçre Frangı 4,7680 4,7920 4,7550 4,7790 ANKARA ABD Doları 4,7350 4,7650 4,7270 4,7570 Avro 5,4700 5,5100 5,4650 5,5050 Sterlin 6,1970 6,3030 6,1950 6,2950

