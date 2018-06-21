döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları4,76004,7620Avro5,50605,5080Sterlin6.24306,2740ANKARA ABD Doları4,74704,7770Avro5,47705,5170Sterlin6,19906,3000
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