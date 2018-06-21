Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 4,7410 4,7420 4,7370 4,7380 Avro 5,4900 5,4910 5,4940 5,4950 Sterlin 6,2370 6,2680 6,2560 6,2880 İsviçre Frangı 4,7550 4,7790 4,7590 4,7830 ANKARA ABD Doları 4,7270 4,7570 4,7270 4,7570 Avro 5,4650 5,5050 5,4720 5,5120 Sterlin 6,1950 6,2950 6,2150 6,3220

