Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,71304,7140Avro5,50105,5020Sterlin6,25606,2880 ANKARA ABD Doları4,70004,7300Avro5,47705,5170Sterlin6,23306,3340

