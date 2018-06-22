Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,71304,7140Avro5,50105,5020Sterlin6,25606,2880 ANKARA ABD Doları4,70004,7300Avro5,47705,5170Sterlin6,23306,3340
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