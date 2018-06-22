Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 4,7370 4,7380 4,6940 4,6950 Avro 5,4940 5,4950 5,4710 5,4720 Sterlin 6,2560 6,2880 6,1990 6,2310 İsviçre Frangı 4,7590 4,7830 4,7190 4,7430 ANKARA ABD Doları 4,7270 4,7570 4,6750 4,7200 Avro 5,4720 5,5120 5,4450 5,4950 Sterlin 6,2150 6,3220 6,1850 6,2970
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