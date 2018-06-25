döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları4,54704,5490Avro5,29505,2970Sterlin6,01406,0440ANKARA ABD Doları4,51504,5650Avro5,25005,3200Sterlin5,94606,0790
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