döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,62904,6310Avro5,39905,4010Sterlin6,11306,1450 ANKARA ABD Doları4,59004,6400Avro5,35005,4100Sterlin6,04206,1700
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