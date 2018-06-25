döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,62904,6310Avro5,39905,4010Sterlin6,11306,1450 ANKARA ABD Doları4,59004,6400Avro5,35005,4100Sterlin6,04206,1700

