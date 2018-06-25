FİNANS

Döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 25.06.2018 17:27 | Son Güncelleme

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış SatışABD Doları 4,6940 4,6950 4,68404,6850Avro 5,4710 5,4720 5,47205,4730Sterlin 6,1990 6,2310 6,20426,2350İsviçre Frangı 4,7190 4,7430 4,73504,7585ANKARA ABD Doları 4,6750 4,7200 4,66004,7100Avro 5,4450 5,4950 5,44005,5050Sterlin 6,1850 6,2970 6,15806,2870

PARTNERTarantula istedi kertenkele buldu!Tarantula istedi kertenkele buldu!
İMSAD, Ferdi Erdoğan: Ekonomideki sorunlara öncelik verilmeliİMSAD, Ferdi Erdoğan: Ekonomideki sorunlara öncelik verilmeli
TMB: Belirsizliklerin ortadan kalkması ikinci yarının kazanılmasıdırTMB: Belirsizliklerin ortadan kalkması ikinci yarının kazanılmasıdır
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döviz kurları

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