döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış SatışABD Doları 4,6940 4,6950 4,68404,6850Avro 5,4710 5,4720 5,47205,4730Sterlin 6,1990 6,2310 6,20426,2350İsviçre Frangı 4,7190 4,7430 4,73504,7585ANKARA ABD Doları 4,6750 4,7200 4,66004,7100Avro 5,4450 5,4950 5,44005,5050Sterlin 6,1850 6,2970 6,15806,2870
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