Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları4,68904,6900Avro5,48905,4900Sterlin6,20706,2380ANKARA ABD Doları4,66004,7000Avro5,45005,5000Sterlin6,14306,2660
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