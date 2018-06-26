Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,67804,6790Avro5,46105,4620Sterlin6,17906,2110 ANKARA ABD Doları4,66004,6950Avro5,43505,4800Sterlin6,14206,2580

