Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış SatışABD Doları 4,6840 4,6850 4,64104,6420Avro 5,4720 5,4730 5,41005,4110Sterlin 6,20426,2350 6,12706,1585İsviçre Frangı 4,7350 4,7585 4,67504,6980ANKARA ABD Doları 4,6600 4,7100 4,62504,6600Avro 5,4400 5,5050 5,39005,4350Sterlin 6,1580 6,2870 6,06706,1890
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