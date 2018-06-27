Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları4,63004,6310Avro5,40405,4050Sterlin6,10806,1380ANKARA ABD Doları4,60504,6400Avro5,36005,4050Sterlin6,05106,1610
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ünlü iş adamı Atilla Uras yaşamını yitirdi
Moody's'ten seçim sonrası ilk açıklama
Dolar ne kadar? (26.06.2018 dolar kuru)
Borsa seçimlerin ardından güne nasıl başladı?
Piyasalar pazartesi sabahına nasıl uyanacak? İşte 3 senaryo...
Borsada tarihi düşük seviyeler yatırımcıya fırsat sunuyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum