Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları4,63004,6310Avro5,40405,4050Sterlin6,10806,1380ANKARA ABD Doları4,60504,6400Avro5,36005,4050Sterlin6,05106,1610

